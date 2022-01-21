Берлин, , 22:43 — REGNUM В Германии за последние сутки зафиксированы рекордные 140 160 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 8 460 546 человек. Об этом сообщает 12 января Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 170 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 116 485. Излечились от заболевания в общей сложности около, 7,2 миллиона человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии также продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 706,3 случая на 100 000 человек.

По данным Немецкого больничного общества (DKG), нагрузка на больничные отделения в регионах растёт с поступлением всё большего числа пациентов с новым штамом «Омикрон».

«Глядя на цифры, кажется, что нагрузка на отделения интенсивной терапии снижается, но нагрузка на обычные отделения остаётся высокой и даже значительно увеличивается», — отметил генеральный директор DKG Джеральд Гасс.