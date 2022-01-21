Берлин, , 22:33 — REGNUM На дорогах Германии ежедневно происходят многочисленные аварии из-за суровых зимних условий. Полиция Тюрингии заявила о 92 дорожно-транспортных происшествиях с одиннадцатью пострадавшими только за 20 января, сообщает немецкое издание Spiegel.

Германия Petra B. Fritz

Недалеко от Падерборна 19-летний мужчина погиб, когда его машина выехала на встречную полосу из-за плохих условий на дороге и столкнулась со встречным автомобилем. Двухлетняя девочка, находившаяся на заднем сиденье другой машины, получила серьезные травмы.

В Бургдорфе, в Нижней Саксонии, автомобиль также столкнулся со встречным автомобилем из-за обледенения дороги. Водитель получил значительные травмы. Мать и ее сын, находившиеся в другой машине, получили легкие ранения.

На автобане 38 между Хайлигенштадтом и Аренсхаузеном в Тюрингии столкнулись два грузовика. По данным полиции, один водитель получил легкие ранения, другой получил серьезные травмы. Также был нанесен материальный ущерб в размере 95 000 евро. Автостраду пришлось перекрыть по обе стороны.