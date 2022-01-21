София, , 19:44 — REGNUM Министерство финансов Болгарии вынесло на рассмотрение правительства новый документ, предусматривающий резкое увеличение акцизов на сигареты и табак. Об этом 21 января сообщает БТВ.

Сигареты

Согласно официальной информации, с 1 июля нынешнего года акцизный сбор для одной пачки классических сигарет будет повышен на 5,64%, а для содержащих табак сигарет с подогревом — на 7%. Кроме того, вырастут сборы на импортные сигары и сигарные аналоги болгарского производства.

В болгарском минфине также не исключили возможности дальнейшего роста акцизных налогов на указанную продукцию. Как ожидается, к 2024 году табачные изделия в стране подорожают на 25%.

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