Вена, , 21:44 — REGNUM Австрия стала первой страной в Евросоюзе, парламент которой одобрил введение обязательной вакцинации от COVID-19. Соответствующее решение подавляющим большинством голосов одобрил 21 января Национальный совет Австрии, передаёт Spiegel.

Вакцинация

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Сообщается, что в поддержку инициативы выступили не только правящие партии, но и значительная часть оппозиции. Законопроект одобрили социал-демократы и большинство либеральных депутатов, против голосовала только правая партия FPÖ.

Окончательно решение по принятому документу должны быть принято федеральными властями 3 февраля, однако его одобрение считается бесспорным, отмечат издание. Предполагается, что закон вступит в силу уже на следующий день.

Правительство Австрии преследует цель значительно повысить уровень вакцинации, который в настоящее время составляет 75%, что является невысоким показателем в сравнении с другими странами ЕС. Ранее принимавшиеся властями меры, такие как карантин для непривитых, не принесли большого успеха.

Согласно законопроекту, требование об обязательной вакцинации будет распространяется на всех проживающих в Австрии граждан в возрасте 18 лет и старше. Первоначально предполагалось распространить данное требование и на подростков от 14 лет, но в ходе обсуждения проекта данная инициатива была отвергнута.