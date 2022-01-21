Берлин, , 20:58 — REGNUM Времени на решение вопроса с соглашением по ядерной программе Ирана остаётся всё меньше с учётом достижения Тегераном беспрецедентного для страны 60-процентного обогащения урана. Об этом заявила 21 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе переговоров с коллегами из Франции, Великобритании и США, передаёт Deutsche Welle.

Анналена Бербок

«Переговоры в Вене вступают в решающую фазу. К сожалению, в ведущихся переговорах до сих пор не решены ключевые вопросы в ядерной сфере и вопрос снятия санкций. При этом Тегеран продолжает раскручивать ядерную спираль эскалации», — сказала Бербок.

По её словам, цель переговоров по-прежнему состоит в том, чтобы заключить ядерную сделку и остановить обогащение урана в Иране.

«Переговоры не могут идти так медленно», — констатировал в ходе встречи министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он охарактеризовал достигнутый на текущий момент прогресс как «частичный, предварительный и медленный». Необходимо срочно изменить темп переговоров, иначе наблюдаемая тенденция неминуемо приведёт к концу сделки по иранской ядерной программе, заключил он.