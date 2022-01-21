Нью-Йорк, США, 21 января, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, отвергающую и осуждающую любое отрицание Холокоста, проект которой был предложен послами Израиля и Германии, передаёт 21 января немецкое агентство Deutsche Welle.

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«Генеральная Ассамблея направляет решительный и недвусмысленный сигнал против отрицания или искажения этих исторических фактов», — заявил представитель Германии в ООН Антье Леендертсе.

Сообщается, что ассамблея также призвала компании, владеющие социальными сетями, «принять активные меры для борьбы с антисемитизмом в интернете».

Ранее посол Германии в Израиле Сюзанна Васум-Райнер и посол Израиля в Берлине Джереми Иссахараофф выступили с совместным заявлением в связи 80-летием Ванзейской конференции 20 января 1942 года, в ходе которой руководством нацистской Германии обсуждалось уничтожение евреев в Европе.

«Эта резолюция призвана стать знаком надежды и вдохновения для всех государств и обществ, которые выступают за разнообразие и терпимость, стремятся к примирению и понимают, что память о Холокосте необходима для предотвращения повторения подобных преступлений», — заявили дипломаты.