Берлин, 21 января, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Коалиция «Светофор» в Германии проводит свое первое закрытое заседание кабинета министров, на котором обсуждаются возможности использования председательства страны в G7 для объединения глобальных действий по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает 21 декабря немецкое агентство Deutsche Welle.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Приступая к заседанию, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его кабинет обсудит такие насущные проблемы, как напряженность между Россией и Украиной, а также распространение коронавирусной инфекции.

Также, по его словам, члены правительства коснутся фундаментальных вопросов, таких как изменение климата, в контексте председательства Германии в группе G7.

«У нас многое запланировано на этот законодательный период на целое десятилетие. Каждый день наша работа также определяется текущими вызовами — борьбой с пандемией коронавируса или очень сложной ситуацией для Украины, а также вопросом безопасности и мира в Европе. Это задачи, которые мы будем решать сегодня, конечно, в рамках кабинета министров, но закрытое заседание также послужит для обсуждения нескольких углубленных вопросов. Германия будет использовать свое председательство в G7 для принятия дополнительных мер по борьбе с изменением климата», — сообщил Шольц.