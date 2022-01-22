Москва, , 04:00 — REGNUM Принятый Госдумой в первом чтении законопроект об обязанности предпринимателей уведомлять о закрытии бизнеса усложнит жизнь предпринимателям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Грачёв.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«То есть предприниматель один раз должен сначала уведомить о начале ведения видов деятельности, теперь он еще должен уведомить о закрытии этой всей истории. И получается, мы даем дополнительную нагрузку на этого же предпринимателя», — отметил Грачёв.

Он предостерег от дополнительного пресса на предпринимателей.

«На самом деле мы получим только излишний пресс на предпринимателей. Никому не секрет, что присутствует силовой пресс в России, так мы еще добавим бюрократический. И предприниматель должен видеть от государства все-таки помощь, а не усложнение его вида деятельности», — полагает парламентарий.

Он также допустил введение штрафов за нарушения новых требований.

«Мы знаем, как это может работать. Сначала мы введем сейчас эту норму о том, что предпринимателя заставят уведомлять о каждом шаге, а потом мы введем еще и штрафы за то, что не уведомлялся, вот как раз про то, что предприниматель умер, еще получит штраф, не знаю, кто, семья его или другие члены предприятия», — рассуждает Грачёв.

Он предложил правительству использовать в целях контроля цифровые технологии.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей сообщать в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) о прекращении осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случаях, установленных правительством Российской Федерации, и определить понятие «реестр уведомлений» федеральном законе.

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