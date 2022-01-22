Москва, 22 января, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Принятый Госдумой в первом чтении законопроект об обязанности предпринимателей уведомлять о закрытии бизнеса усложнит жизнь предпринимателям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«То есть предприниматель один раз должен сначала уведомить о начале ведения видов деятельности, теперь он еще должен уведомить о закрытии этой всей истории. И получается, мы даем дополнительную нагрузку на этого же предпринимателя», — отметил Ткачёв.

Он предостерег от дополнительного пресса на предпринимателей.

«На самом деле мы получим только излишний пресс на предпринимателей. Никому не секрет, что присутствует силовой пресс в России, так мы еще добавим бюрократический. И предприниматель должен видеть от государства все-таки помощь, а не усложнение его вида деятельности», — полагает парламентарий.

Он также допустил введение штрафов за нарушения новых требований.

«Мы знаем, как это может работать. Сначала мы введем сейчас эту норму о том, что предпринимателя заставят уведомлять о каждом шаге, а потом мы введем еще и штрафы за то, что не уведомлялся, вот как раз про то, что предприниматель умер, еще получит штраф, не знаю, кто, семья его или другие члены предприятия», — рассуждает Ткачёв.

Он предложил правительству использовать в целях контроля цифровые технологии.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей сообщать в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) о прекращении осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случаях, установленных правительством Российской Федерации, и определить понятие «реестр уведомлений» в федеральном законе.

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