Москва, , 02:00 — REGNUM Граждане РФ перестали верить всей власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Люди разуверились во всей власти, люди не верят никому. Очень низкий рейтинг и нашей законодательной (представительной) власти», — констатировал Миронов.

При этом парламентарий настроен позитивно.

«Но люди понимают, что именно депутаты Государственной думы — власть представительная, представляющая их интересы, может и должна сказать своё слово в защиту нашего народа», — отметил парламентарий.

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