Москва, 22 января, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Лидер «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев рассчитывает на то, что войны в 2022 году не будет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

«Мы вступаем с вами в очень непростой год, я надеюсь, что войны не будет, я думаю, что внешнеполитическая повестка, конечно, очень важна, но люди хотят от нас, чтобы мы занимались Россией», — отметил Нечаев.

Он призвал парламентариев больше внимания уделять социальным вопросам.

«Я очень был бы рад, чтобы мы больше времени посвящали обсуждению того, как нам развивать образование, что нам делать со здравоохранением в России, как нам поднимать экономику, как сделать жизнь людей счастливее, а не обсуждали другие страны и как мы их и к чему принудим. Давайте работать над будущим, а не увязать в прошлом», — предложил Нечаев.

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