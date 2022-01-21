Рэпер Boulevard Depo женился
Москва, 21 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Boulevard Depo (настоящее имя — Артём Кулик) и его девушка Юлия Чинаски зарегистрировали брак. Об этом музыкант сообщил в личном Instagram-аккаунте 21 января.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Брак, семья, ЗАГС
https://www.instagram.com/p/CY_TDEYtNvw/
Кулик опубликовал фотографии из ЗАГСа. Добавим, что пара познакомилась, когда рэпер давал Чинаски интервью на радиостанции Studio 21, где она работает.
ИА REGNUM напоминает, что Boulevard Depo является бывшим участником и создателем крупного творческого объединения YungRussia. Музыкант за свою карьеру уже выпустил шесть студийных альбомов, четыре микстейпа, четыре мини-альбома, а также семь синглов.