Москва, 21 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Boulevard Depo (настоящее имя — Артём Кулик) и его девушка Юлия Чинаски зарегистрировали брак. Об этом музыкант сообщил в личном Instagram-аккаунте 21 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

https://www.instagram.com/p/CY_TDEYtNvw/

Кулик опубликовал фотографии из ЗАГСа. Добавим, что пара познакомилась, когда рэпер давал Чинаски интервью на радиостанции Studio 21, где она работает.

ИА REGNUM напоминает, что Boulevard Depo является бывшим участником и создателем крупного творческого объединения YungRussia. Музыкант за свою карьеру уже выпустил шесть студийных альбомов, четыре микстейпа, четыре мини-альбома, а также семь синглов.