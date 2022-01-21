Подгорица, 21 января, 2022, 19:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от последствий коронавируса скончались девять человек, зарегистрировано 1212 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здоровья (IPH).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число выздоровевших за сутки — 1692 человека.

Самому младшему из умерших было 73 года, самому старшему — 84 года.

Число активных случаев в стране — 10 545.