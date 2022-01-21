Бухарест, , 19:16 — REGNUM Министерство труда, семьи и социальной защиты Румынии подготовило проект положения, предусматривающего привлечение к работе на румынских предприятиях и фирмах более 100 тысяч иностранных сотрудников. Об этом 21 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Причиной нововведения является отток из Румынии работоспособного населения, предпочитающего заключать соответствующие контракты в других странах ЕС, в том числе Германии, Франции и Италии.

«Мы готовы рассмотреть предложения зарубежных соискателей и предложить им хорошие условия труда и достойную зарплату», — резюмировал глава румынского минтруда Мариус Будай.

Предполагается, что в ближайшее время зеленый свет на трудовую деятельность в Румынии будет дан гражданам Украины, Турции, Боснии и Герцеговины, а также некоторых арабских государств.

Напомним, в 2021 году Румыния выдала 30 656 виз для иностранных рабочих. При этом количество заявок на получение указанного документа превысило 50 тысяч.

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