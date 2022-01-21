Бухарест, 21 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Министерство труда, семьи и социальной защиты Румынии подготовило проект положения, предусматривающего привлечение к работе на румынских предприятиях и фирмах более 100 тысяч иностранных сотрудников. Об этом 21 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Причиной нововведения является отток из Румынии работоспособного населения, предпочитающего заключать соответствующие контракты в других странах ЕС, в том числе Германии, Франции и Италии.

«Мы готовы рассмотреть предложения зарубежных соискателей и предложить им хорошие условия труда и достойную зарплату», — резюмировал глава румынского минтруда Мариус Будай.

Предполагается, что в ближайшее время зеленый свет на трудовую деятельность в Румынии будет дан гражданам Украины, Турции, Боснии и Герцеговины, а также некоторых арабских государств.

Напомним, в 2021 году Румыния выдала 30 656 виз для иностранных рабочих. При этом количество заявок на получение указанного документа превысило 50 тысяч.