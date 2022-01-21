Киев, , 19:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский горячо поблагодарил Канаду за $120 млн, которые канадское правительство выделило на поддержку Киева.

Оно вернулось Цитата из к/ф «Оно». реж Томми Ли Уоллес. 1990. США, Канада

Об этом Зеленский сообщил 21 января на своей странице в Twitter. по его словам, это показало особое партнёрство Канады и Украины, которую он назвал «ключом к европейской безопасности».

«Приветствуем решение Канады выделить $120 млн на поддержку Украины. Сильная Украина — это ключ к европейской безопасности. Канада еще раз демонстрирует подлинную приверженность духу особого партнерства между двумя странами», — написал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина получила от Британии более тысячи легких противотанковых ракетных комплексов. По данным украинских СМИ, срок хранения этих ПТРК истекает в 2022 году.

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