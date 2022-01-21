Ярославль, , 19:41 — REGNUM Ярославская фирма сорвала важную закупку для нужд Клинической больницы имени Семашко, за что была оштрафована на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ярославское УФАС.

Больница имени Семашко в Ярославле

Компания «Яртек Медикал», вовремя не подписала направленный медучреждением контракт на поставку катетеров для удаления тромбов и зондов для блокировки кровотока. Изделия были необходимы врачам для помощи больным Covid-19. Проволочку с документами поставщик объяснил путаницей с рабочими электронными адресами и болезнью коммерческого директора общества, ответственного за закупки.

В итоге УФАС оштрафовал фирму на 50 тысяч рублей. Учитывая прежний положительный опыт сотрудничества «Яртек Медикал» с региональными больницами, вносить поставщика в реестр недобросовестных поставщиков не стали.

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