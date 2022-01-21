Ярославль, 21 января 2022, 19:41 — REGNUM Ярославская фирма сорвала важную закупку для нужд Клинической больницы имени Семашко, за что была оштрафована на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает ярославское УФАС.
Компания «Яртек Медикал», вовремя не подписала направленный медучреждением контракт на поставку катетеров для удаления тромбов и зондов для блокировки кровотока. Изделия были необходимы врачам для помощи больным Covid-19. Проволочку с документами поставщик объяснил путаницей с рабочими электронными адресами и болезнью коммерческого директора общества, ответственного за закупки.
В итоге УФАС оштрафовал фирму на 50 тысяч рублей. Учитывая прежний положительный опыт сотрудничества «Яртек Медикал» с региональными больницами, вносить поставщика в реестр недобросовестных поставщиков не стали.
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