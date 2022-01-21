Лас-Вегас, США, 21 января, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Американский комик Луи Андерсон скончался в возрасте 68 лет. Об этом 21 января сообщает Deadline.

Кадр из мультсериала «Жизнь с Луи» Луи

По данным СМИ, артист умер в одной из больниц Лас-Вегаса (США). Ранее его госпитализировали для лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы.

ИА REGNUM напоминает, что Луи Андерсон — комик, телеведущий и трёхкратный обладатель премии «Эмми». Он известен как создатель мультсериала «Жизнь с Луи», основанного на его детстве.