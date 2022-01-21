Пекин, 21 января, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Китае совершил первый полёт ударный БПЛА Wing Loong-1E, сообщает Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Уточняется, что новый дрон поднялся в воздух 18 января, после чего проводился анализ результатов.

Новый беспилотник отличается от предшественников семейства Wing Loong увеличенной дальностью полёта, улучшенной надёжностью и повышенной боевой эффективностью, сохранив при этом относительно низкую стоимость.

Конструкция Wing Loong-1E полностью выполнена из композитных материалов, что сделало аппарат легче и прочнее. Внешние отличия невелики, они ограничены законцовками крыла.

Китайские СМИ отмечают, что БПЛА Wing Loong-1E приблизился по тактико-техническим характеристикам к американским БПЛА MQ-1 Predator, но выигрывает по сравнению с ним по цене.