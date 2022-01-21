Бишкек, 21 января 2022, 19:00 — REGNUM Правительство Киргизии выделяет 1 млрд сомов (901 млн рублей) на закупку семян сельскохозяйственных культур. Об этом заявил заместитель председателя фонда государственных материальных резервов Рустам Каракулов на брифинге сегодня, 21 января.

Семена
Семена
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По его словам, на эти деньги фонд должен будет приобрести семена пшеницы, ячменя, свеклы, сои, сафлора и люцерны, которые впоследствии позволят полностью обеспечить потребности местных аграриев.

«Мы ведем переговоры с Россией. Если вдруг возникнет нехватка горюче-смазочных материалов, то, наверное, тоже будем их закупать», — подчеркнул Каракулов.

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