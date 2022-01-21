Москва, 21 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Пробки на дорогах Москвы к вечеру пятницы, 21 января, достигли 9 из 10 баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

«В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин, а также традиционный пятничный час пик. Также местами в городе возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные пробки сосредоточены в центральной части города, а также на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. Средняя скорость движения автомобилей составляет 19−26 километров в час.

В департаменте добавили, что городские службы занимаются уборкой улиц, и призвали водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилями без крайней необходимости и пользоваться общественным транспортом.

Согласно прогнозу онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах должна стабилизироваться к 21:00, когда пробки ослабнут до трёх баллов.