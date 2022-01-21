История вопроса

Новости о представлении бесплатной помощи странам Туркестана.



Регион является активным потребителем подобных подарков. В частности, в Киргизии и Таджикистане работа по получению дополнительных грантовых средств является одним из основных направлений внешней политики.



Бесплатная помощь поступает практически во все сферы жизни стран региона – гранты «на развитие демократии», на обеспечение населения чистой водой, на горячие обеды для детей, на повышение качества образования и медицинской помощи. Порой дело доходит до получения в дар компьютеров для местных спецслужб и бронетехники с обмундированием и средствами связи для армии.



Отметим, что подобные подарки в странах Туркестана воспринимаются как нечто должное и ответной благодарности чаще всего не вызывают.