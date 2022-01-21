Бишкек, 21 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров одобрил три финансовых соглашения с Азиатским банком развития по проекту «Электрификация городского транспорта». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробус

Читайте также: В столице Киргизии на линию выходит менее половины новых автобусов

АБР предоставит киргизским властям $50 млн 650 тысяч (3 млрд 884 млн рублей) на закупку электрических автобусов и улучшение транспортной инфраструктуры столицы Киргизии.

Из этих денег $25 млн (1 млрд 917 млн рублей) Киргизия получит в качестве кредита, а остальные средства в виде двух грантов — на сумму в $25 млн (1 млрд 917 млн рублей) от Азиатского банка развития и $650 тысяч (около 50 млн рублей) софинансирования от Фонда высоких технологий.

Читайте также: «Причина смога в столице Киргизии — игнорирование норм застройки» — эколог