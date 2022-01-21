Тюмень, 21 января, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Тюмени специалисты Государственной жилищной инспекции Тюменской области и Северо-Уральского управления Ростехнадзора организовали проверку инцидента с сорвавшимся лифтом, в кабине которого находилась 14-летняя школьница. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

«Ничего страшного не произошло. Это обычная штатная ситуация, такое бывает. Наоборот, это говорит о том, что система действует. Лифт через 20 минут был уже запущен и сейчас благополучно работает. На самом деле, сработала система безопасности, кабина перешла выше посадочной площадки верхнего этажа. Однако в ситуации ещё разбираются, на месте работают специалисты», — прокомментировали изданию инцидент в компании «Лифттехник», установившей злополучный лифт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января в Тюмени в многоэтажке на ул. Федюнинского с девятого этажа сорвался лифт В кабине находилась школьница. Трагедии удалось избежать благодаря страховочному механизму. Девочка испытала шок, сообщила мать ребёнка.