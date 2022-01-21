Париж, , 18:55 — REGNUM 28-летний испанский голкипер Серхио Рико, выступающий за «Пари Сен-Жермен», проведет вторую половину сезона в аренде в «Мальорке». Об этом 21 января сообщили на официальном сайте парижского клуба.

«Пари Сен-Жермен» выкупил Серхио Рико у «Севильи» 5 сентября 2020 года за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Серхио Рико принял участие лишь в одном матче французской Лиги 1 2021/22 с «Нантом», в котором пропустил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» ближе всех к подписанию 28-летнего центрального полузащитника сборной Франции Поля Погба. Погба покинет «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом на правах свободного агента.