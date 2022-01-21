Москва, , 18:53 — REGNUM Почти 40 тысяч страниц и сообществ государственных органов и организаций разного уровня размещаются в социальной сети «ВКонтакте», еще 14 тысяч — в «Одноклассниках», на зарубежных платформах они представлены в меньшей степени.

Социальные сети Иван Шилов, ИА REGNUM

Андрея Цепелева ТАСС. «Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. — в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. По ситуации на январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», — цитирует слова заместителя гендиректора АНО «Диалог Регионы»ТАСС.

В пресс-службе организации уточнили, что речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений — больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и так далее. Они упрощают получение людьми социально важной информации. Обучение администраторов этих страниц проводятся специалистами «Диалога» по поручению Минцифры.

«Среди рекомендаций, которые даются «Диалогом»: паблик органа власти должен вестись живым и не бюрократическим языком, в нем должен быть качественный новостной и визуальный контент, в том числе короткие видеоролики», — уточнили в организации.

Кроме того, в 2021 году чат-боты региональных администраций появились в 10 пилотных регионах. Наибольше количество подписчиков набрали Калужская, Омская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Используя чат-бот, житель может задать вопрос через мессенджеры Telegram, Viber, сообщения «ВКонтакте» и получить официальный ответ от правительства региона в режиме личной переписки в том же мессенджере», — пояснил Андрей Цепелев.