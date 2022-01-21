Более 50 тысяч страниц госорганов размещены в социальных сетях
Москва, 21 января, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Почти 40 тысяч страниц и сообществ государственных органов и организаций разного уровня размещаются в социальной сети «ВКонтакте», еще 14 тысяч — в «Одноклассниках», на зарубежных платформах они представлены в меньшей степени.
В пресс-службе организации уточнили, что речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений — больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и так далее. Они упрощают получение людьми социально важной информации. Обучение администраторов этих страниц проводятся специалистами «Диалога» по поручению Минцифры.
Кроме того, в 2021 году чат-боты региональных администраций появились в 10 пилотных регионах. Наибольше количество подписчиков набрали Калужская, Омская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ.