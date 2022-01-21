Кабул, , 18:47 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганском городе Кундузе закрыли ресторан и арестовали его сотрудников за использование конины в приготовлении пищи, передаёт 21 января газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Как сообщил пресс-секретарь полицейского управления Кундуза Кари Убайдулла Азиз, в ходе расследования, проведённого сотрудниками службы безопасности, выяснилось, что ресторан «Азими», расположенный в центре города, предлагал конину своим клиентам.

Представитель полиции отметил, что решение о наказании для руководства ресторана будет принимать суд.

Издание отмечает, что опрошенные представители населения Кундуза поддержали действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призвали не допускать повторения подобных случаев.

Сообщается, что несколько лет назад был заключён контракт на поставку конины для общежития Кундузского университета, однако чиновники предыдущего правительства не восприняли этот эпизод всерьёз.