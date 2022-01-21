Москва, , 18:45 — REGNUM На два месяца арестовал Хорошевский суд Москвы заместителя российского министра транспорта Владимира Токарева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает 21 января РАПСИ.

Арестованный Pedro Ribeiro Simões

Как уточнили в пресс-службе суда, в ходе заседания было удовлетворено ходатайство следователя об избрании чиновнику «меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 марта 2022 года».

Заместителю министра предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, Владимира Токарева задержали 19 января. Его обвиняют в мошенничестве, которое, по версии следствия, имело место, когда он являлся первым заместителем главы компании «СпецТрансСтрой» — в период 2016—2018 гг.

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