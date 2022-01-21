Санкт-Петербург, , 22:46 — REGNUM Новость о запрете на оказание плановой медицинской помощи, проведения осмотров и диспансеризации вызвала волну негатива среди пользователей социальных сетей. Корреспондент ИА REGNUM узнал, что думают люди на этот счет.

В поликлинике Onf.ru

Напомним, согласно распоряжению главного санитарного врача по город Натальи Башкетовой, из-за увеличения числа заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон» Роспотребнадзор запретил проведение планового медицинского осмотра и оказание плановой медпомощи. Среди настроений комментаторов преобладает негативное отношение к ограничению работы медицинских учреждений. Часть пользователей переходила на открытые оскорбления ответственных лиц за принятую меру, мамы переживали о невозможности пройти детских врачей, а третьи прогнозировали ухудшения состояния больных другими болезнями и рост смертности (далее орфография и пунктуация авторов сохранена).

«Отправленных на тот свет ввиду отсутствия «плановой» помощи в ковидные запишут? Онкополиклиники так же не будут оказывать «плановую» помощь? Больше похоже на «план» как можно больше людей на тот свет отправить…», — выразила своё беспокойство Надежда Д.

Так считает и Татуся П.: «А потом чиновники будут «делать» круглые глаза и удивляться, почему столько рецидивов по стране? А мы, тем временем, будем терять своё здоровье, будет ухудшаться качество жизни, а для кого-то без плановой помощи может стать роковым?!»

Это мнение разделяет и другой комментатор, который оценивает введеную меру в перспективе. «Людям милостиво разрешили умирать дома, сообразно извращённой логике — чем хуже ситуация тем меньше мы оказываем помощь людям», — написал Сергей С.

К тому же некоторые пользователи стали обеспокоены тем, как лечение получат те, которые находятся в сложных ситуациях, вызванных болезнями. Поскольку помимо ковида существует и множество других смертельных заболеваний. Александр Г. указал на этот момент, написав следующий комментарий в ироничной форме: «онкология и сердечники потерпите у нас омикрон появился с симтомами усталость и головная боль. он страшнее».

Легкие проявления «Омикрона» при заражении коронавирусом упомянул и Кирилл К. Мужчина не понимает, почему новый штамм, который «является наименее опасным и протекает легко, нужно срочно добивать организацию медицинского обслуживания в стране».

Также часть пользователей находится в недоумении и указывает Наталии Башкетовой, что она нарушила Конституцию Российской Федерации, которая предполагает доступ жителей к медицине.

К тому же недоумение среди пользователей вызвал и тот факт, что медицинские осмотры проходят на основе действия полиса ОМС, что действует за счет налогов населения. На это обратила внимание Карина К. и написала следующее:

«Пускай тогда отменяют ежемесячные налоги на полис омс! Нафига он тогда нужен??? Т. Е как платить налоги за омс — так пожалуйста, а как детей отвести в поликлинику на плановые медкомиссии, то это под запретом. Почему я обязана платить за услугу, которую не смогу получить ???», — считает девушка.

Напомним, согласно заявлению председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, запрет на медицинские осмотры, диспансеризацию и плановый приём взрослых и несовершеннолетних в местных учреждениях продлится около четырёх-пяти недель.

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