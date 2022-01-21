Улан-Батор, 21 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. К 21 января 2% взрослого населения Монголии (60 118 человек) получили четвертую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Монголии.

Вакцинация

Первую дозу вакцины получили 69,7% населения (2,2 млн человек), вторую — 66,7% (2,1 млн.).

30% взрослого населения Монголии (988 275 человек) привиты третьей дозой вакцины от коронавируса, доля привитых четвертой дозой составляет 2%.

В Монголии, где в последнее время стремительно растет количество новых случаев заражения COVID-19, медики призывают жителей получить бустерные дозы, заявляя, что бустерная доза помогает защититься от заражения коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что вероятность госпитализации с COVID-19 для получивших третью дозу вакцины в 25 раз ниже по сравнению с непривитыми.

За минувшие сутки в Монголии выявили 3282 новых случаев COVID, умер один пациент. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 422 166, умерли 2020 человек.