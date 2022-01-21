В Монголии четвертую дозу вакцины от COVID получили 2% взрослого населения
Улан-Батор, 21 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. К 21 января 2% взрослого населения Монголии (60 118 человек) получили четвертую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Монголии.
Первую дозу вакцины получили 69,7% населения (2,2 млн человек), вторую — 66,7% (2,1 млн.).
30% взрослого населения Монголии (988 275 человек) привиты третьей дозой вакцины от коронавируса, доля привитых четвертой дозой составляет 2%.
В Монголии, где в последнее время стремительно растет количество новых случаев заражения COVID-19, медики призывают жителей получить бустерные дозы, заявляя, что бустерная доза помогает защититься от заражения коронавирусом.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что вероятность госпитализации с COVID-19 для получивших третью дозу вакцины в 25 раз ниже по сравнению с непривитыми.
За минувшие сутки в Монголии выявили 3282 новых случаев COVID, умер один пациент. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 422 166, умерли 2020 человек.