Вашингтон, , 18:41 — REGNUM В Сети опубликовали тизер американского шоу Saturday Night Live. Ролик доступен на YouTube-канале передачи с 21 января.

Группа Maneskin Скриншот видео на YouTube

Гостями нового выпуска шоу станет итальянская группа Maneskin. В качестве ведущего проекта вернётся Уилл Форте. Премьера выпуска запланирована на 22 января 2022 года.

Ранее группа Maneskin появилась на красной ковровой дорожке премии MTV Europe Music Awards 2021. В качестве наряда для мероприятия солист коллектива Дэвид Дамиано выбрал короткие кожаные шорты и чулки — костюм вызвал бурное обсуждение в Сети.

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