Вашингтон, 21 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Сети опубликовали тизер американского шоу Saturday Night Live. Ролик доступен на YouTube-канале передачи с 21 января.

Скриншот видео на YouTube Группа Maneskin

Гостями нового выпуска шоу станет итальянская группа Maneskin. В качестве ведущего проекта вернётся Уилл Форте. Премьера выпуска запланирована на 22 января 2022 года.

Ранее группа Maneskin появилась на красной ковровой дорожке премии MTV Europe Music Awards 2021. В качестве наряда для мероприятия солист коллектива Дэвид Дамиано выбрал короткие кожаные шорты и чулки — костюм вызвал бурное обсуждение в Сети.