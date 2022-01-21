Москва, , 18:34 — REGNUM На уходящей неделе во многие регионы страны пришла непогода. Из-за метелей в некоторых территориях даже пришлось перекрывать федеральные трассы. На помощь своим подшефным пришли добровольцы «Молодёжки ОНФ». В рамках ежегодной всероссийской акции «Мы там, где нужна помощь» участники команды регулярно убирают снег с территорий частных домовладений пожилых, одиноких и маломобильных людей.

Снегопад Sochiadm.ru

Так, в Мурманской области добровольцы помогли в буквальном смысле освободить из снежного плена двух пожилых жителей дома на пересечении улиц Шолохова и Гоголя. Сообщение о том, что два пенсионера оказались заперты в собственном жилье, появилось в местных пабликах в социальных сетях.

«Их так замело, что им и не выйти никуда. Даже за водичкой на колонку не сходить. Спасите их из снежного плена», — обратился к северянам один из участников группы в ВКонтакте «Мурманск».

На помощь пришли участники региональной команды «Молодёжки ОНФ».

«Буквально через час после публикации мы уже были на месте. Помогли расчистить от снега проход к дому и территорию возле калитки», — рассказала участница команды «Молодёжки ОНФ» в Мурманской области Елизавета Сафонова.

Команда добровольцев в Республике Коми выехала в поселок Водный. Участники команды расчистили дорожки во дворе частного дома 85-летней местной жительницы Раисы Валуевой. Также они убрали снег с крыши теплицы.

«Спасибо огромное! Ситуация была критической, теплица могла просто рухнуть под тяжестью снежной шапки», — поблагодарила «Молодёжку ОНФ» жительница Республики Коми Раиса Валуева.

В Кировской области участники команды «Молодёжки ОНФ» выехали на помощь в расчистке снега с территории детского дома в микрорайоне Коминтерн. Вместе с руководителем Центра местной активности добровольцы убрали двор учреждения и привели в порядок детские площадки.

«После обильных снегопадов, которые накрыли наш город, территория детского дома была засыпана большим слоем снега. Несколько часов наша команда расчищала завалы, чтобы ребята могли свободно выходить на прогулку. Всего мы убрали больше полутора тонн снега, а также расчистили дорожки и подходы к игровым комплексам», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Кировской области Александр Заварин.

После снегопадов команда «Молодёжки ОНФ» привела в порядок и Воинский мемориал на Северном кладбище в Ижевске — это братское захоронение советских воинов, умерших от ран в госпиталях города в годы Великой Отечественной войны. Добровольцы расчистили от снега монументы, проходы и площадку у памятников.

Тем временем волонтеры «Молодёжки ОНФ» в Архангельске помогли расчистить двор от снега ветерану Великой Отечественной войны Рудольфу Кротову. 92-летний участник боевых действий служил юнгой на судне «Мудьюг», доставлял грузы на Соловки. Награждён медалью «За оборону Советского Заполярья» и медалью «Адмирала Ушакова». Выезд к ветерану состоялся совместно с активистами волонтёрского центра партии «Единая Россия», «Молодой гвардией «Единой России», а также хоккеистами команды «СевЕРный шторм».