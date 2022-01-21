«Молодёжка ОНФ» помогает справиться с последствиями снегопадов
Москва, 21 января, 2022, 18:34 — ИА Регнум. На уходящей неделе во многие регионы страны пришла непогода. Из-за метелей в некоторых территориях даже пришлось перекрывать федеральные трассы. На помощь своим подшефным пришли добровольцы «Молодёжки ОНФ». В рамках ежегодной всероссийской акции «Мы там, где нужна помощь» участники команды регулярно убирают снег с территорий частных домовладений пожилых, одиноких и маломобильных людей.
Так, в Мурманской области добровольцы помогли в буквальном смысле освободить из снежного плена двух пожилых жителей дома на пересечении улиц Шолохова и Гоголя. Сообщение о том, что два пенсионера оказались заперты в собственном жилье, появилось в местных пабликах в социальных сетях.
На помощь пришли участники региональной команды «Молодёжки ОНФ».
Команда добровольцев в Республике Коми выехала в поселок Водный. Участники команды расчистили дорожки во дворе частного дома 85-летней местной жительницы Раисы Валуевой. Также они убрали снег с крыши теплицы.
В Кировской области участники команды «Молодёжки ОНФ» выехали на помощь в расчистке снега с территории детского дома в микрорайоне Коминтерн. Вместе с руководителем Центра местной активности добровольцы убрали двор учреждения и привели в порядок детские площадки.
После снегопадов команда «Молодёжки ОНФ» привела в порядок и Воинский мемориал на Северном кладбище в Ижевске — это братское захоронение советских воинов, умерших от ран в госпиталях города в годы Великой Отечественной войны. Добровольцы расчистили от снега монументы, проходы и площадку у памятников.
Тем временем волонтеры «Молодёжки ОНФ» в Архангельске помогли расчистить двор от снега ветерану Великой Отечественной войны РудольфуКротову. 92-летний участник боевых действий служил юнгой на судне «Мудьюг», доставлял грузы на Соловки. Награждён медалью «За оборону Советского Заполярья» и медалью «Адмирала Ушакова». Выезд к ветерану состоялся совместно с активистами волонтёрского центра партии «Единая Россия», «Молодой гвардией «Единой России», а также хоккеистами команды «СевЕРный шторм».