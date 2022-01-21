София, 21 января, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Болгарии своим специальным постановлением продлило действие государственного бюджета страны 2021 года до 31 марта 2022 года. Об этом 21 января сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, решение было принято в ходе двухчасовых дебатов. Абсолютное большинство народных избранников проголосовало за использование базовой части прошлогоднего главного финансового документа Болгарии в первом квартале нынешнего года.

Таким образом, сохраняются показатели минимальных зарплат и пенсий, а также субсидий на оплату услуг ЖКХ, размеры взносов на социальное страхование и суммы страховых доходов.

Одновременно Совет министров получил право увеличивать расходы на борьбу с коронавирусом и объемы выплат компенсаций на оплату электроэнергии и природного газа для промышленных предприятий. Другие изменения в документе должны быть санкционированы парламентом.