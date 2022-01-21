Токио, , 18:30 — REGNUM Встреча лидеров Японии, США, Индии и Австралии будет проведена на японской территории в первой половине 2022 года, заявил 21 января журналистам глава кабмина Японии Фумио Кисида.

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Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, проводившихся в формате видеоконференции.

По его словам, встреча лидеров пройдет в формате саммита Quad.

«Саммит Quad планируется провести в Японии в первой половине этого года», — сказал Кисида.

Напомним, «Четырехсторонний диалог по безопасности», также известный под обозначением Quad, включает в себя страны Индо-Тихоокеанского региона и имеет ярко выраженную антикитайскую направленность.

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