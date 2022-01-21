Саммит Quad пройдёт в Японии с участием США, Индии и Австралии
Токио, 21 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Встреча лидеров Японии, США, Индии и Австралии будет проведена на японской территории в первой половине 2022 года, заявил 21 января журналистам глава кабмина Японии Фумио Кисида.
geralt
Япония
Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, проводившихся в формате видеоконференции.
По его словам, встреча лидеров пройдет в формате саммита Quad.
«Саммит Quad планируется провести в Японии в первой половине этого года», — сказал Кисида.
Напомним, «Четырехсторонний диалог по безопасности», также известный под обозначением Quad, включает в себя страны Индо-Тихоокеанского региона и имеет ярко выраженную антикитайскую направленность.