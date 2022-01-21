Москва, , 18:27 — REGNUM Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании первого грантового конкурса 2022 года на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Фонд культурных инициатив ПФКИ

Прием заявок на конкурс был открыт 1 ноября и завершился 20 января. За это время в системе сайта фондкультурныхинициатив. рф зарегистрировано 22 312 новых пользователей, общее число регистраций за два конкурса (первый конкурс Президентского фонда культурных инициатив состоялся в 2021 году) — 61 112. Личные кабинеты открывают авторы творческих идей и креативные проектные команды. Итоговое количество оформленных и поданных заявок на текущий конкурс — 10 290 из 84 регионов.

Регионы-лидеры по количеству поданных заявок (более 200 проектов от каждой территории): г. Москва, Татария, Белгородская область, Санкт-Петербург, Башкирия, Краснодарский край, Московская область, Удмуртская Республика, Тюменская, Волгоградская, Новосибирская, Свердловская и Нижегородская области.

Проекты на грантовый конкурс подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными среди участников конкурса стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (36,91% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (23,28% заявок), «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (9,53% заявок) и «Многонациональный народ» (9,42% заявок).

Больше всего заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (26,3% от общего количества заявок), фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства (19,6% заявок), проектов креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий (18,68% от общего количества заявок). Также популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и академического (классического) искусства (10,82% заявок), межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты (10,01% заявок).

Подать свои заявки на государственную поддержку при реализации творческих инициатив могли негосударственные некоммерческие организации, представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели.

Сметы участников представлены на общую сумму 37 924 663 485 рублей. Объем софинансирования, заявленного авторами проектов — 16 390 246 709 рублей. У заявителей была возможность подать проект на сумму до 500 тыс. руб., от 500 тыс. руб. до 3 млн руб., от 3 млн руб. до 10 млн руб., свыше 10 млн руб. Наибольшее количество проектов представлено в категории от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. — 5 208 заявок; на сумму до 500 тыс. руб. направлены 3 025 заявок; 1 583 проектные команды предоставили сметы на суммы от 3 до 10 млн руб.; 474 автора запрашивают суммы поддержки свыше 10 млн руб.

Общий фонд первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года составляет 4 млрд рублей. В текущем году будет проведен еще один конкурс, суммарный бюджет обоих — 8 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Следующий этап — работа экспертов конкурса, проведение независимой оценки проектов, поданных на конкурс. Каждая заявка будет рассматриваться по десяти установленным критериям несколькими экспертами одновременно. Для проведения оценки заявок нового конкурса Президентский фонд культурных инициатив расширяет пул своих экспертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что для помощи заявителям Фондом проводились вебинары, записи которых доступны для просмотра на канале YouTube, на официальном сайте размещены положение, методические рекомендации, в том числе в части бюджетного планирования, чек-лист самопроверки по правильности оформления заявки. Перед тем, как отправить заявку, всем участникам рекомендовалось изучить материалы в разделе «Обучение» — для авторов творческих и креативных проектов Президентский фонд культурных инициатив выпустил серию подкастов, подробно рассматривающих каждый критерий оценки заявок. Кроме того, на все свои вопросы заявители могли получить ответы через социальные сети и в контактном центре.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».