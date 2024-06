Лондон, 21 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Лиам Галлахер, бывший вокалист брит-поп группы Oasis, анонсировал новый сольный сингл под названием Everything’s Electric. Об этом артист рассказал 20 января в своих социальных сетях.

Официальный YouTube-канал Лиама Галлахера Лиам Галлахер

Бывший фронтмен Oasis подтвердил, что новый трек выйдет 4 февраля. Это будет первый сингл из его третьего сольного альбома C'mon You Know, который выйдет 22 мая. «Новый сингл выйдет 4 февраля и называется Everything's Electric из нового альбома C'mon You Know», — написал Галлахер в Твиттере.

https://twitter.com/liamgallagher/status/1484119842252853248

«Значит, Oasis не воссоединятся», — уточнил один оптимистичный фанат после объявления. «Еще нет», — ответил Галлахер. Вокалист ранее сообщил, что он посвятил грядущую новую песню под названием I Wish I Had More Power своему старшему брату и бывшему товарищу по группе Ноэлю. «Да, это озорная маленькая мелодия, но она прекрасна», — утвердил Лиам.