Лос-Анджелес, США, , 18:11 — REGNUM Джоди Фостер присоединилась к актёрскому составу байопика Nyad. Об этом 21 января пишет «Канобу».

Джоди Фостер Скриншот видео на YouTube

В фильме расскажут о пловчихе Дайане Найад, которую сыграет актриса Аннетт Бенинг. Джоди Фостер же исполнит роль тренера и близкой подруги Найад — Бонни Столл.

Добавим, что дата выхода фильма пока неизвестна. Премьера состоится эксклюзивно на платформе Netflix.

ИА REGNUM напоминает, что Дайяна Найад — американская писательница, мотивационный оратор и пловец на длинные дистанции. В 2013 году в возрасте 64 лет она стала первым человеком, который преодолел вплавь расстояние в 165 километров (от Кубы до Флориды). Однако этот заплыв не был ратифицирован ни одним руководящим органом по марафонскому плаванию.

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