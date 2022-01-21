Бухарест, , 18:07 — REGNUM Мэр Бухареста Никушор Дан объявил о намерении провести новую встречу с лидерами акции протеста транспортников, парализовавшей движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом 21 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Протесты в Румынии Babu

По словам Дана, в настоящее время городским властям и профсоюзам необходимо прийти к единому мнению и выработать приемлемую стратегию для преодолению возникшего кризиса.

В своем заявлении мэр предложил манифестантам избрать по одному представителю из каждого АТП (депо) и направить их на переговоры в мэрию. Предполагается, что указанная встреча пройдет 21 января в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

На данный момент в столице Румынии на маршрутах нет ни одного муниципального наземного городского транспортного средства. 20 января из-за забастовки, организованной местным профсоюзом транспортников, в Бухаресте возник кризис инфраструктуры.

Десятки тысяч людей не смогли добраться до места работы, а у входов на станции метрополитена образовались километровые очереди. Изначально сотрудники сферы транспорта требовали повышения заработной платы, увеличения социальных выплат и улучшения условий труда.

Уже 21 января к списку требований добавились пункты об отставке главы государственной транспортной компании Бухареста «СТБ» Адриана Крица и проведения аудита финансовых документов фирмы.

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