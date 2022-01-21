Тюмень, , 18:04 — REGNUM В Викуловском районе Тюменской области при пожаре в частном деревянном доме погибли два человека. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Тюменской области.

Пожар в частном доме 54.mchs.gov.ru

В ночь на 21 января 2022 года при тушении одноэтажного, деревянного дома, расположенного по улице Заречной в селе Калинино обнаружены тела 56-летней женщины и 54-летнего мужчины. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В ходе проверки следователи выяснят истинные причины и условия, которые могли привести к трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омской области ночью 21 января 2022 года во время пожара в частном доме погибли женщина и её квартирант.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске при пожаре скончались хозяйка дома и квартирант