Киев, , 18:03 — REGNUM Британия поставила на Украину для «сдерживания российской агрессии» просроченные противотанковые ракетные комплексы, заявил 21 января бывший офицер СБУ Владимир Мулык в эфире украинского телеканала «Первый независимый».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его данным, британцы поставили на Украину ракеты, срок хранения которых истекает в 2022 году.

«Оказывается, срок хранения этого комплекса 20 лет. То есть нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — сообщил Мулык.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что вооружение хотят использовать до истечения его срока годности.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года Британия поставила на Украину более тысячи легких противотанковых ракет и порядка 100 «инструкторов», которые должны обучить украинских силовиков обращению с этим оружием.

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