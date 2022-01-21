Москва, 21 января, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Салернитана», выступающий в Серии А, намерен арендовать 22-летнего норвежского центрального полузащитника московского ЦСКА Эмиля Бохинена. Об этом 21 января сообщило издание SalernitanaNews.

ЦСКА

Также сообщается, что аренда обойдет «Салернитане» в 250 тысяч евро. В июне 2022 года итальянский клуб сможет выкупить норвежского полузащитника за 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бохинен принял участие в десяти матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Металлурга» и «Крыльев Советов».

Норвежский полузащитник перешел в ЦСКА 15 февраля 2021 года из «Стабека» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Бохинена составляет 1,2 миллиона евро (transfermarkt). Соглашение футболиста с «армейцами» рассчитано до 30 июня 2025 года.