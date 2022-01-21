Москва, , 17:56 — REGNUM Информация об угрозе взрыва в здании Банка России в Москве оказалась ложной, сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Информация о минировании оказалась ложной. Персонал возвращается на рабочие места», — приводит комментарий пресс-службы ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что здание Банка России на Неглинной улице проверяют после поступления анонимной угрозы о минировании, в целях безопасности была проведена эвакуация персонала.

Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что в звонке от неизвестного упоминалось предложение регулятора запретить майнинг криптовалют на территории России.