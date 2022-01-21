Москва, , 17:55 — REGNUM 21 января на официальном сайте московского «Спартака» объявили, что клуб продлил контракт с 21-летним российским атакующим полузащитником Михаилом Игнатовым. Новое соглашение рассчитано на три года до 31 декабря 2025 года.

Михаил Игнатов, будучи воспитанником ЦСКА и «Спартака», дебютировал за «красно-белых» 20 сентября 2018 года в матче Лиги Европы УЕФА с венским «Рапидом». В текущем сезоне на счету Игнатова один забитый мяч и одна результативная передача в 22-х матчах за «Спартак» во всех турнирах.

На данный момент трансферная стоимость 21-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В составе молодежной сборной России U21 по футболу Михаил Игнатов сыграл в трех турах отборочного турнира к чемпионату Европы U21.