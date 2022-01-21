Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Первая небольшая партия российской вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Санкт-Петербург в воскресенье, 23 января, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Лисовца, ожидаемая партия невелика — менее 3 тыс. доз.

«Вакцинация таким небольшим количеством вакцины будет организована в детских поликлиниках, но только потому, что, прежде всего, именно они могут максимально безопасно организовать вакцинацию детей», — добавил чиновник.

В будущем, когда поступление детской вакцины будет расти, вакцинация будет организована и в школах.

Добавим, что вакцинация подростков будет носить добровольный характер, родители или законные представители детей с 12 до 15 лет должны будут предоставить письменное согласие на вакцинацию, а подростки с 15 лет в праве самостоятельно принимать решение о вакцинации, но с них тоже потребуется письменное согласие.

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