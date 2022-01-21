Анкара, 21 января, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о готовности выступить посредником в урегулировании отношений России и Украины, сообщает 21 января турецкое информагентство Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Посредник Эрдоган

«Мы хотим, чтобы мир восторжествовал, … мы можем стать посредником в мирном процессе между Россией и Украиной», — заявил Эрдоган после пятничной молитвы.

Агентство отмечает, что для урегулирования этого вопроса Эрдоган намерен посетить Украину, а также собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Не исключаю телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву», — цитирует агентство слова Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле, комментируя эти заявления Эрдогана, подчеркнули, что Россия не нуждается в посредниках для решения вопросов в отношении Украины, а «мирное урегулирование» не имеет смысла, так как Москва и Киев не находятся в состоянии войны.