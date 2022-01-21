Сыктывкар, 21 января, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Сыктывкаре задержан сотрудник администрации городского округа, подозреваемый в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СКР по Коми.

Чиновник

По данным следствия, в октябре 2021 года, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, путем совершения незаконных действий при отсутствии фактических и законных оснований фигурант создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города, чем ограничил конкуренцию других участников конкурса.

В квартире подозреваемого и на рабочем месте прошли обыски. Мера пресечения чиновнику пока не избрана.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о мошенничестве задержан заместитель министра транспорта РоссииВладимир Токарев.